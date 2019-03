Rutte: geen stroomtekort na sluiting centrale

Minister-president Mark Rutte gaat ervan uit dat de elektriciteitsvoorziening niet in gevaar komt als de Hemwegcentrale in Amsterdam vervroegd wordt gesloten. „Wij menen dit te kunnen doen zonder dat het licht uitgaat”, aldus de premier tijdens zijn wekelijkse persconferentie.

Het kabinet heeft besloten de kolencentrale aan de Hemweg uiterlijk eind dit jaar te sluiten. Dat moet helpen de uitstoot van CO2 sneller terug te dringen en te voldoen aan de doelen in de Urgenda-klimaatzaak. De maatregel maakt deel uit van een breder pakket dat in april wordt gepresenteerd, en waarvoor een totaalbedrag van 500 miljoen euro opzij is gezet.

Over de kosten van de sluiting deed Rutte geen mededelingen, omdat daarover nog wordt onderhandeld met eigenaar Nuon. De premier ging evenmin in op vragen over de financiering van het totale Urgenda-pakket. Hij wilde zelfs niet zeggen of het tot dusver gereserveerde bedrag genoeg is om alle kosten te dekken. „Dat gaan we allemaal bekijken”, zei hij.

Met Nuon zijn al afspraken gemaakt over een sociaal plan voor de circa tweehonderd werknemers, zei minister Eric Wiebes (Economische Zaken en Klimaat) na afloop van de ministerraad. De compensatie voor de investeringen die het bedrijf door het besluit niet meer kan terugverdienen, is nog onderwerp van gesprek. Op de uitkomst van die onderhandelingen wil Wiebes niet vooruitlopen.

Nuon opperde twee jaar geleden al dat de Hemwegcentrale in 2020 dicht zou kunnen en hing daar toen een prijskaartje aan van circa 55 miljoen euro. Of het nu nog voor die prijs kan, is de vraag. Het bedrijf zegt inmiddels extra investeringen te hebben gedaan, omdat het kabinet eerder zei dat de centrale nog vijf jaar langer mocht openblijven. Daarnaast is er nu minder tijd om een oplossing te zoeken voor het personeel.