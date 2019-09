Rutte: Geen grote conclusies na droneaanval

Premier Mark Rutte wil „stap voor stap” kijken naar de langetermijneffecten van de droneaanval op een Saoedische olie-installatie. Hij verwacht dat de Nederlandse begroting bestand is tegen de mogelijke klappen die dit oplevert.

„Het is echt onacceptabel”, zegt Rutte, die wil benadrukken dat Nederland de aanval veroordeelt.

Op de gevolgen voor de Nederlandse economie wil hij niet vooruitlopen. „Ik wil hier geen grote conclusies aan verbinden. We moeten maar bezien wat de impact is. De wereldolieprijs is één factor, naast zoveel andere die onze economie raken.”

De Nederlandse begroting kan mogelijke onverwachte klappen opvangen, aldus Rutte. De regering probeert volgens de premier „prudent te begroten”. Daarnaast gaat het naar verwachting om zo’n 5 procent van de olieproductie wereldwijd. Dat valt dus te overzien, vindt Rutte.

Aanvallen in Saudi-Arabië treffen benzinepomp