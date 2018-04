Rutte geeft fout toe in dividenddiscussie

Premier Mark Rutte heeft erkend dat een fout van hem ten grondslag ligt aan de al maanden durende discussie over afschaffing van de dividendbelasting. „Het begint met een fout van mij”, zei hij in het debat over de kwestie.

Rutte zei in een debat op 15 november geen herinnering te hebben aan de ambtelijke memo’s die het kabinet uiteindelijk dinsdag vrijgaf. De premier verklaarde woensdagavond dat hij de dag na het novemberdebat de opdracht had moeten geven om te kijken of er nog formatiestukken zijn over de afschaffing van de dividendbelasting.