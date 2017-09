Rutte: geef wat u missen kunt voor St-Maarten

„We zijn één koninkrijk en we laten de mensen in het rampgebied niet in de steek.” Met die woorden roept premier Mark Rutte vrijdag Nederlanders op om geld te doneren voor noodhulp aan Sint-Maarten, na de verwoesting die orkaan Irma daar aanrichtte. Minister Ronald Plasterk (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) gaf eerder al het startschort voor de nationale actiedag Nederland helpt Sint-Maarten.

„Huizen en wegen compleet verwoest, overal een enorme ravage, ontwortelde bomen, een gebrek aan eten en drinkwater”, zo omschreef Rutte de verwoesting op Sint-Maarten. „En vooral ontreddering op gezichten van mensen die alles kwijt zijn.” De premier voegde er een „simpele” oproep aan toe. „Geef op giro 5125. Geef wat u missen kunt. Want de mensen op Sint-Maarten en de andere eilanden hebben onze hulp keihard nodig.”