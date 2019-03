Rutte: ga woensdag stemmen

Premier Mark Rutte roept iedere Nederlander op woensdag te gaan stemmen in de verkiezingen voor de Provinciale Staten en de waterschappen. Het is een voorrecht dat dat kan, dus „maak gebruik van dat democratisch recht”, aldus de minister-president. Bij provinciale verkiezingen blijven de laatste decennia steevast veel kiezers thuis.

Het „blijft bijzonder” in een land te leven waar vrije verkiezingen zijn, vindt Rutte. „Waar niet iemand in Den Haag beslist hoe het land bestuurd wordt, maar waar we dat met 17 miljoen mensen doen. Ook op het niveau van de provincies en de waterschappen.”

Omdat de Provinciale Staten op hun beurt de Eerste Kamer kiezen, is de stembusgang van woensdag ook bepalend voor de krachtsverhoudingen aan het Binnenhof. „Het gaat ergens over”, zei Rutte. „Ga stemmen!”