Rutte feliciteert en bedankt geslaagde leerlingen via video

Premier Mark Rutte verraste donderdagavond scholieren die zijn geslaagd voor hun eindexamen aan het begin van het online examenfeest End of Exams Party. In een videoboodschap feliciteerde hij alle betrokkenen en wenste ze veel succes met hun vervolgopleiding. Maar vooral ook bedankte hij de jongeren voor hun bijdrage „het vreselijke virus een beetje onder controle te krijgen”, waardoor „we er in Nederland zoveel beter voor staan”.

Rutte, in blauw T-shirt in de tuin van het Catshuis, wenste iedereen een leuk virtueel feest. „Vooral ook hoop ik dat jullie, hoewel niet fysiek, toch een leuke avond hebben met elkaar, met veel muziek. Heel veel succes maar vooral nu - hoewel niet optimaal - toch een ontzettend mooie avond toegewenst.”

Het onlinemuziekfeest van Buma Music Academy wordt gepresenteerd door Fernando Halman. Een uur lang, tot 21.00 uur, zijn er speciale optredens van onder anderen Bizzey, Willie Wartaal, Josylvio en The Partysquad, in het kader van de Nationale Uitslagendag. Deze dag is uitgeroepen voor alle geslaagde leerlingen. In verband met de coronacrisis hebben scholieren geen eindexamen kunnen doen, maar is hun diploma gebaseerd op de resultaten van de schooltoetsen.

Ook examenfeesten zijn niet doorgegaan vanwege alle coronabeperkingen. Scholen bepalen zelf hoe ze de diploma-uitreikingen gaan organiseren.