Rutte: EU moet Ierse kwestie verduidelijken

De EU moet de plannen over de grens tussen het Britse Noord-Ierland en de republiek Ierland nadat de Britten uit de EU zijn gestapt verhelderen. Premier Mark Rutte zei dit bij aanvang van de EU-top in Brussel. Volgens hem is er „een waaier aan opties” om het Britse parlement gerust te stellen over het brexitakkoord. „Maar de onderhandelingen over het akkoord gaan we niet openbreken.”

May zoekt bij de andere EU-leiders vooral garanties over de zogenoemde ‘backstop’, een soort verzekeringspolis dat er tussen Noord-Ierland en Ierland nooit een harde grens, met hekken en douanecontroles, komt. Feitelijk blijft Noord-Ierland dan binnen de douane-unie met de EU zolang er geen nieuw handelsakkoord tussen Londen en Brussel is. Veel Britten en Noord-Ieren zijn bang dat deze status permanent zal blijken.terug naar overzicht