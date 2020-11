Rutte en Hoekstra verklaren onder ede over toeslagenaffaire

Premier Mark Rutte en minister van Financiën Wopke Hoekstra staan centraal op de laatste dag van de verhoren over het toeslagenschandaal bij de Belastingdienst. De bewindspersonen zullen elk zeker twee en een half uur onder ede worden gehoord door de ondervragingscommissie.

De vragen die de commissie zal hebben voor Rutte, zullen vooral betrekking hebben op zijn rol als voorzitter van de ‘ministeriële commissie fraude’. De Kamer wil al veel langer duidelijkheid over de rol die deze commissie heeft gespeeld, en de ondervragers hebben al meer informatie over de MC Fraude. Hoeveel wist de fraudecommissie en waartoe heeft ze opdracht gegeven, zullen de ondervragers willen weten.

Bovendien ging het vooral mis de afgelopen jaren, waarin Rutte in het Torentje zat. Hij werd ook betrokken bij de afhandeling van de toeslagenaffaire, toen de eerste slachtoffers in beeld kwamen. Hoewel veel namen van bewindspersonen de afgelopen weken al langskwamen tijdens de verhoren, werd Rutte pas prominent genoemd tijdens het verhoor van oud-staatssecretaris Menno Snel. De commissie vroeg naar hun onderlinge contact over de compensatie voor gedupeerde ouders.

Wopke Hoekstra is als minister van Financiën uiteindelijk verantwoordelijk voor de Belastingdienst, dat onder zijn departement valt. De commissie zal willen weten wanneer hij signalen van Snel of van ambtenaren heeft ontvangen over wat er zich afspeelde bij Toeslagen. Hoekstra greep overigens na het vertrek van Snel ook in bij de fiscus, en begon aan een reorganisatie, maar dat valt buiten de periode die de commissie onderzoekt.