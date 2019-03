Rutte en Grapperhaus naar Utrecht

Premier Mark Rutte en minister Ferd Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) zijn dinsdagmiddag op bezoek in Utrecht. Daar vond maandag een schietpartij plaats waarbij drie doden en vijf gewonden vielen. Volgens Rutte is het de bedoeling dat Grapperhaus en hij daar vertrouwelijk met betrokkenen gaan praten, „liefst zonder media”.

Ze spreken op een politiebureau met agenten, hulpverleners en ambulancebroeders. Ze gaan vermoedelijk ook nog langs de locatie waar de schietpartij heeft plaatsgevonden. Rutte verklaarde vooraf dat ze „in kleine kring” met wat mensen wilden praten.

Rutte en Grapperhaus herdachten eerder in de middag in de Tweede Kamer de slachtoffers van het drama. Nadien beantwoordden ze vragen van de Kamer over de kwestie tijdens het wekelijkse vragenuur.