Rutte en De Jonge online bestookt met vragen over vuurwerk

Premier Mark Rutte en coronaminister Hugo de Jonge kregen tijdens een tweede sessie op sociale media, waarin ze vragen over het coronabeleid beantwoorden, veel boze reacties op het vuurwerkverbod voor aanstaande jaarwisseling. De chatruimte naast de video op Youtube liep vol met de hashtag #geenvuurwerkverbod.

Wel zaten er veel dubbele reacties tussen. Een enkeling was juist blij met het verbod. „Hoera! Geen vuurwerk, doe wat goeds met je geld”, reageerde Trudi.

Rutte en De Jonge gingen niet in op de vraag waarom een tijdelijk vuurwerkverbod nodig is. Volgens veel kijkers negeerden de bewindspersonen lastige vragen en kozen ze juist vragen die hen makkelijk uitkwamen. Beiden zeiden ter afsluiting het jammer te vinden niet alle vragen te kunnen beantwoorden, maar dat er „ergens komende weken” weer een onlinesessie zal komen.

Maandag meldden Haagse bronnen dat het kabinet een tijdelijk vuurwerkverbod wil komende jaarwisseling, om zo de zorg en de politie te ontlasten. Er is nog geen definitief besluit. Eerst moet er overeenstemming zijn over de hoogte van de compensatie voor verkopers. Vorig jaar hebben vuurwerkhandelaren voor een recordbedrag van 77 miljoen euro aan vuurwerk verkocht. Naar verwachting neemt het kabinet vrijdag de beslissing tijdens de wekelijkse ministerraad.

Eerder dit jaar, nog voor de eerste coronabesmetting in Nederland, werd al besloten vuurpijlen, knalvuurwerk en vuurwerk uit de zwaardere F3-categorie in de ban te doen. Dat gedeeltelijke vuurwerkverbod is permanent en gaat vanaf 1 december dit jaar in.