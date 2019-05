Rutte en Baudet wisselen harde verwijten uit

VVD-voorman Mark Rutte en FVD-leider Thierry Baudet hebben elkaar hard en meermaals persoonlijk aangevallen in een televisiedebat aan de vooravond van de Europese verkiezingen. Rutte noemde Baudet onder meer een "Ruslandknuffelaar" en iemand die Nederland in de wereld verzwakt. Baudet verweet Rutte op zijn beurt dat die "meer volger dan leider", geen moreel kompas heeft en met alle winden meewaait.

Het tweetal kruiste de degens over onder meer de euro, het migratiebeleid en de houding tegenover Rusland. Rutte vroeg Baudet te onderschrijven dat Rusland achter het neerhalen van vlucht MH17 zat, maar Baudet wil het oordeel van de rechter afwachten. Dat tekent Baudets neiging om Rusland te paaien, waarschuwt Rutte. Terwijl de Russen alleen gevoelig zouden zijn voor een eensgezind en krachtig tegengeluid.

Baudet deed de "obsessie" van de EU met Rusland af als een poging de eigen macht te legitimeren door mensen de vijandschap van de Russen aan te praten. En Rutte kampt ook nog met een obsessie voor Forum voor Democratie, stelt Baudet. "Misschien wel omdat hij zijn beoogde job in Brussel niet krijgt als hij ons niet verslaat."

Ook voor persoonlijke vragen was tijd ingeruimd, wat ongemakkelijk uitpakte toen Baudet zijn rivaal vroeg wanneer die voor het laatst had gehuild. Rutte vroeg de FVD-voorman naar zijn vrouwbeeld. Hij verwees naar omstreden uitlatingen van Baudet over nadelige gevolgen van het recht op abortus en andere verworvenheden van de vrouwenemancipatie en noemde die "bizar" en "idioot".

Baudet zet miljoenen banen op het spel met zijn streven naar een afscheid van de euro en van de Europese Unie, waarschuwde de premier. Dat valt volgens de FVD-leider allemaal wel mee. De euro houden kost volgens hem veel meer, want "de Italianen worden nooit Duitsers" en zullen financieel op Noord-Europa blijven leunen. Dat ontlokte Rutte de ontboezeming dat hij ook liever had gezien dat Italië en Griekenland buiten de EU waren gebleven.

Het debat wekte op voorhand veel verontwaardiging omdat een tweegevecht op de avond voor verkiezingsdag de stemming te veel zou beïnvloeden. Bovendien gaan de twee Haagse partijleiders helemaal niet op voor het Europees Parlement.