Rutte eet met Tusk in Brussel

Premier Mark Rutte heeft woensdagavond in Brussel een ontmoeting met EU-president Donald Tusk. Tijdens het diner bespreken zij de Europese agenda voor dit en volgend jaar. De regeringsleiders willen over twee weken op een top een ‘routekaart’ vaststellen voor de hervorming van de EU.

Tusk wil voor die bijeenkomst alle leiders hebben gesproken. Hij ontbeet deze ochtend al met de Luxemburgse premier Xavier Bettel en in de middag ontmoet hij de Belgische premier Charles Michel. Afgelopen week op een top in de Estse hoofdstad Tallinn sprak hij al met de leiders van Bulgarije, Kroatië en Estland.

Europees raadsvoorzitter Tusk gaat een „zeer concreet werkplan” opstellen, onder meer over defensiesamenwerking en de afronding van de bankenunie. Rutte stapte in Tallinn enigszins op de rem. Minder beloven en dan meer laten zien, is zijn motto. Hij wil vooral dat de lidstaten hun eerdere toezeggingen uitvoeren, bijvoorbeeld over eenwording van de Europese digitale markt. Dat zal hij volgens een woordvoerder ook bij Tusk benadrukken.