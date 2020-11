„Het leven wordt de komende twee weken nog wat ingewikkelder”, waarschuwt premier Mark Rutte dinsdag tijdens de persconferentie over de verscherpte maatregelen in verband met het coronavirus. „Vooral voor mensen die worstelen met eenzaamheid, depressieve gevoelens of een kwetsbare gezondheid.” Hij roept daarom iedereen op juist de komende tijd extra op elkaar te letten. „Een beetje aandacht en interesse kan veel betekenen.”