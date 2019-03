Rutte: druk op Brits parlement opvoeren

De EU is bereid om de Britse premier Theresa May meer tijd te geven voor de brexit onder voorwaarde dat het Britse parlement ‘ja’ zegt tegen de brexitdeal die May in november met Brussel heeft gesloten. Dat zei premier Mark Rutte bij het begin van de EU-top in Brussel. „Ik wil de druk vooral bij het Britse parlement leggen.”

Rutte weigerde te speculeren wat de EU zal doen als het Lagerhuis, dat de principeovereenkomst al twee keer heeft afgewezen, dat opnieuw zou doen. „Dan zetten we weer een volgende stap.” Volgens bondskanselier Angela Merkel moet de EU „tot het laatste uur proberen tot een ordelijke brexit te komen.” Als het Britse parlement niet instemt met Mays deal, dan „zullen we beslissen wat we nog kunnen doen.”

Wat de Franse president Emmanuel Macron betreft is het bij een derde nee-stem afgelopen en wordt iedereen dan naar een vertrek zonder deal geleid. „Dat is zeker.” Hij zei wel open te staan voor een kort, technisch uitstel. „We kunnen niet in deze situatie blijven. De EU moet ook verder.”

May heeft de EU gevraagd om uitstel van de brexit, het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie. Dat staat nu op 29 maart gepland maar zij wil de deadline verplaatsten naar 30 juni. De 27 andere leiders moeten door unaniem mee instemmen. Ze spreken daar donderdag over. Rutte verwacht dat de 27 EU-leiders „vandaag een knikje zullen geven” richting May.

May zei in Brussel te zijn om een kort uitstel te bespreken om het Lagerhuis tijd te geven om „te leveren”. Rutte zei dat de EU begrijpt dat er meer tijd nodig is om een goedgekeurde deal juridisch in Britse wetten te „verankeren”.