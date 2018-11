Rutte doet weer mee aan pensioenoverleg

Premier Mark Rutte schuift donderdag weer aan bij het overleg tussen werkgevers en vakbonden over vernieuwing van de pensioenen. Hij deed maandag en woensdag ook al mee. Volgens kenners betekent de persoonlijke bemoeienis van Rutte dat de onderhandelingen in de eindfase zijn beland en een akkoord nabij is.

Rutte sprak woensdag over „verdere stappen” richting een pensioenakkoord. Wanneer hij verwacht dat de partijen er helemaal uit zullen zijn, wilde de premier vooraf en na afloop niet zeggen. Hij sprak over een prettig gesprek maar liet verder niets los. Zelf zei de premier dat aan zijn aanwezigheid geen conclusies moeten worden verbonden.

Het pensioen is vooral een zaak tussen werkgevers en werknemers. Maar als het kabinet bijvoorbeeld de AOW aanpast, kan de pijn worden verzacht die de hervorming van het pensioenstelsel bij sommige groepen veroorzaakt. De vakbond FNV hamert bijvoorbeeld op een bevriezing van de AOW-leeftijd op 66 jaar.