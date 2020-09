Rutte: discotheken blijven dicht, risico nog altijd te groot

Discotheken en clubs moeten de deuren voorlopig gesloten houden. Dat blijft volgens minister-president Mark Rutte noodzakelijk om de verspreiding van het coronavirus binnen de perken te houden. „Het risico op nieuwe uitbraken is gewoon te groot”, aldus de premier.

Volgens de ‘routekaart’ die het kabinet eerder dit jaar presenteerde voor de geleidelijke versoepeling van de coronamaatregelen, zouden de discotheken en clubs op 1 september wellicht weer open kunnen. Toen al werd gewaarschuwd dat dit afhankelijk zou zijn van de situatie op dit moment.

Rutte noemt de ontwikkelingen op dit moment „niet alarmerend”, maar wel „spannend” nu de vakantie voorbij is en scholen en sportverenigingen weer zijn begonnen. Het aantal besmettingen ligt nog altijd hoger dan in juli, maar is afgelopen week niet verder gestegen. Het aantal patiënten in de ziekenhuizen is „stabiel op een niveau dat de zorg aankan”.

De premier wijst er evenwel op dat in sommige andere landen het aantal coronagevallen nog wel sterk toeneemt. Dat maakt het volgens hem noodzakelijk om waakzaam te blijven. „Het virus heeft geen paspoort.”