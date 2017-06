Rutte: de zaak is ingewikkeld

VVD-leider Mark Rutte houdt een „sterke voorkeur” voor een meerderheidskabinet van vier partijen. Dat zei hij woensdagmiddag na overleg met informateur Herman Tjeenk Willink. „De zaak is ingewikkeld”, aldus Rutte.

Hij herhaalde dat er snel een kabinet moet komen. Voor een meerderheidskabinet met VVD, CDA en D66 als het zogenoemde ‘motorblok’, zijn nog drie opties mogelijk: met ChristenUnie, SP of PvdA. Rutte wilde geen voorkeur uitspreken. „Alles wat ik er over zeg helpt niet.”

CDA-voorman Sybrand Buma, die na Rutte naar de informateur ging, benadrukte eveneens dat het niet makkelijker is geworden een meederheidscoalitie te vinden. „Na het mislukken van de vorige ronde wordt het alleen maar ingewikkelder, want we moeten alleen afstrepen.”

D66 wil niet met de ChristenUnie. De SP heeft een coalitie met de VVD uitgesloten en de PvdA wil na de verkiezingsnederlaag in de oppositie.

Maandag mislukte de besprekingen van VVD, CDA en D66 met GroenLinks om te gaan onderhandelen over een kabinet. Het liep stuk op het vluchtelingenvraagstuk. Het besluit van GroenLinks om niet verder te gaan, leidde tot veel onbegrip bij de drie andere partijen.