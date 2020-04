Rutte: coronafonds voorgesteld in Europa

Nederland heeft in Europa voorgesteld een speciaal fonds op te richten om landen te helpen de coronacrisis te bestrijden. „Nederland wil daar substantieel aan bijdragen”, zei premier Mark Rutte woensdag in de Tweede Kamer.

„We hebben het initiatief genomen richting de Europese Commissie en de lidstaten, voor een coronafonds met bijdragen uit lidstaten”, aldus Rutte. Landen die er economisch slechter aan toe zijn, zouden met dat geld hun medische zorg overeind kunnen houden.

Sommige landen hebben voorgesteld het Europees noodfonds ESM te gebruiken voor zwaar getroffen landen. Maar geld „uit het ESM is een lening”, benadrukte Rutte. Met een apart coronafonds zoals het kabinet dat voor zich ziet, zouden landen de steun niet terug hoeven te betalen, aldus de premier.

Nederland kreeg de afgelopen week felle kritiek te verduren in Europa. Diverse landen vinden dat het kabinet zich te star opstelt waar het financiële steun aan hard getroffen landen betreft. Minister van Financiën Wopke Hoekstra erkende dinsdag al dat Nederland zich weinig empathisch had getoond. „Wat hij zei, was ook 100 procent namens mij”, aldus Rutte.