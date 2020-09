Rutte: corona ver-van-mijn-bedshow geworden

Voor veel mensen is het coronavirus sinds het begin van de zomer een ver-van-mijn-bedshow geworden. Toch is het niet goed en verstandig om de regels los te laten, waarschuwde premier Mark Rutte vrijdag op een ingelaste persconferentie. Hij deed een „dringende oproep” aan iedereen om zich aan de regels te houden.

Veel mensen vinden het moeilijker om de basisregels te blijven volgen, stelt Rutte vast. Het beeld dat vooral feestende jongeren het virus onderling verspreiden, verdient volgens hem bijstelling. Zo is inmiddels een op de tien zogenoemde clusters van besmettingen terug te voeren op werksituaties. „We zeggen niet voor niets: werk thuis.”

Het kabinet kondigde nieuwe maatregelen aan voor zes regio’s in de Randstad. Horeca moet hier eerder dicht.

De premier snapt dat mensen het zat zijn 1,5 meter afstand te houden, steeds weer hun handen te wassen en dat zij snakken naar meer contact met vrienden en collega’s. „Dat is begrijpelijk, maar het is niet verstandig om de regels los te laten.”

Rutte brengt de periode in het voorjaar in herinnering toen de ziekenhuizen vol lagen met coronapatiënten en de capaciteit op de intensive care nauwelijks voldeed. Dat het virus daarna ver kon worden teruggedrongen, kwam doordat het overgrote deel van de bevolking zich aan de regels hield. „Het was ons gedrag dat het verschil maakte”, aldus de premier.

„Dat gevoel van noodzaak moet weer terug”, aldus Rutte. Wat daarbij niet helpt, is het beeld dat het in de ziekenhuizen nu rustiger is dan in maart en april. Doordat momenteel vooral jongeren het virus oplopen, worden coronapatiënten minder ziek dan toen.

Maar, zo waarschuwt Rutte, als het aantal besmettingen in dit tempo blijft oplopen, is het „onvermijdelijk” dat dit ook in de ziekenhuizen gaat doorwerken. „Dat kunnen en mogen we de zorg en de mensen die werken in de zorg niet aandoen.”

Minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) waarschuwde dat als het zover komt dat ziekenhuizen weer vol gaan lopen, dat de boel weer op slot moet. Dat zal dan in eerste instantie regionaal gebeuren. Hij denkt nog wel dat we „ver vandaan” zijn van een nieuwe volledige lockdown.