Rutte: Corona nog geen reden om scholen te sluiten

Het kabinet ziet nog geen aanleiding om scholen te sluiten in verband met de uitbraak van het nieuwe coronavirus. Universiteiten wordt wel gevraagd grote hoorcolleges voorlopig online te geven. Dat heeft premier Mark Rutte gezegd na crisisberaad met de meest betrokken ministers en het RIVM.

Rutte begrijpt dat leerkrachten zich zorgen maken. Maar sluiting van scholen zou volgens hem maar weinig bijdragen aan de inspanningen om de verspreiding van het virus te beperken, ook omdat kinderen geen belangrijke risicogroep vormen.

De premier wijst verder op de grote maatschappelijke gevolgen als scholen wel dicht zouden gaan. Het land heeft de ouders die dan noodgedwongen ook thuis moeten blijven, volgens Rutte „nu juist keihard nodig”, met name in de gezondheidszorg en bij de brandweer en politie.

De voorzitter van de Nederlandse schoolleiders had eerder op de dag gepleit voor sluiting van alle scholen. „Voor ons is de enige duidelijke conclusie die je kunt trekken: alle scholen moeten dicht, dat is de enige verantwoorde maatregel die je als leiding kunt nemen”, zei voorzitter Petra van Haren van de Algemene Vereniging Schoolleiders (AVS) in een interview op Radio 1. „Wat zet je bovenaan? De economie of de gezondheid van mensen?”

Het RIVM rekent erop dat mensen die ziek zijn gehoor geven aan de oproep om thuis te blijven, zegt Jaap van Dissel, hoofd Infectieziekten van het instituut. „We gaan er dus ook van uit dat op scholen geen kinderen meer komen met klachten.”

In sommige andere Europese landen is wel besloten scholen te sluiten. Volgens Rutte verschilt de aanpak van corona nu eenmaal per land, mede afhankelijk van de fase waarin de verspreiding van de ziekte zich bevindt. „Wij kiezen ervoor het niet te doen.”

rd.nl/coronavirus