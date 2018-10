Rutte: coalitie doorstaat vertrek Pechtold

De regeringscoalitie van VVD, CDA, D66 en ChristenUnie is door het vertrek van D66-leider Alexander Pechtold niet wankeler geworden, denkt premier Mark Rutte. Het afscheid is „echt wel een klap”, maar Pechtold laat een professionele organisatie na die zo’n leiderschapswisseling aankan, stelt de minister-president.

Pechtold heeft D66 volgens Rutte „van niets” opgebouwd tot een partij die schokken als deze goed kan doorstaan. Hij heeft „veel vertrouwen in het vermogen van die club om dit hele proces in goede banen te leiden”.

Ook de vermoedelijke geldingsdrang van Pechtolds opvolger, die de D66-fractie dinsdag aanwijst, vreest Rutte niet. Hij wijst erop dat de premier, de vicepremiers en de fractievoorzitters van alle vier de regeringspartijen „allemaal hun eigen profiel willen kiezen, maar ook zich realiseren dat we werken in een coalitie en dat we ook de zaak bij elkaar moeten houden”.

Pechtold maakt zich evenmin zorgen. Zijn afscheid zou „helemaal niets” betekenen voor de stabiliteit van de coalitie. Die is „zeker van personen afhankelijk, maar niet van mij alleen”. De handtekening van D66 onder de afspraken met de coalitiepartners staat „absoluut. En anders kom ik terug.”

De scheidende D66-voorman kan met een gerust hart opstappen, want de samenwerking marcheert volgens hem prima. „We hebben nog nooit met verhitte koppen in het Torentje gezeten.” Hij zal zijn opvolger „wel meegeven: hou die rust en blijf in elkaar investeren”.

Voor die opvolger „zal het best wel even wennen zijn”, want voor een leiderschapswisseling is het nooit het goede moment. „Als iemand zo dominant het gezicht van zijn partij is” als Pechtold ook naar eigen zeggen is, „dan zul je zien dat daarna even een moment van herbezinning komt. Maar daarna staat er ook weer iemand op.”