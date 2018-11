Rutte: Britse premier May doet het knap

Premier Mark Rutte vindt „als professional” dat zijn Britse collega Theresa May het „knap” doet in het politieke conflict over de brexit in haar land. Rutte zei dat vrijdag tijdens zijn wekelijkse persconferentie. Hij kijkt „met respect” naar de manier waarop May zich opstelt.

Verder wilde Rutte zich niet met de gang van zaken in Londen bemoeien. Hij wenst de indruk te vermijden dat hij zich in interne Britse aangelegenheden zou willen mengen.

Het conceptakkoord over brexit dat de EU en het Verenigd Koninkrijk hebben bereikt, is volgens de premier „evenwichtig”. Hij sprak tegen dat het alleen maar positief uitpakt voor de Europese Unie. Maar hij zou liever hebben gezien dat Groot-Brittannië gewoon lid van de unie zou zijn gebleven.