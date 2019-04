Rutte: Brits verzoek roept nog veel vragen op

Het nieuwe Britse verzoek om uitstel van de brexit tot 30 juni roept nog heel veel vragen op. Dat vindt premier Mark Rutte. Die vragen zullen eerst beantwoord moeten worden.

Wat wil je met het uitstel bereiken, wat betekent het voor de Europese verkiezingen, vraagt Rutte zich af. „Dat zijn echt ingewikkelde vraagstukken.” Hij hoopt op meer duidelijkheid de komende dagen en uiterlijk op de ingelaste Europese top over de brexit volgende week woensdag, waar de Britse premier Theresa May haar verzoek kan toelichten.

Rutte verwacht een „compleet” plan. „Wat je natuurlijk wilt voorkomen met elkaar is dat je nog weer eens twee, drie maanden op datzelfde kleine stoeptegeltje blijft ronddraaien.” Uitstel verlenen om uitstel is niet verschrikkelijk zinvol, behalve als helder is wat Londen ermee wil bereiken.

„De bal ligt in Londen”, aldus Rutte, die erkent al een tijdje wat mismoedig te zijn over de kwestie . „Ik blijf het opmerkelijk vinden hoe de vijfde economie van de wereld zo met zijn belangen omgaat.”

Hij streeft ernaar de kans zo groot mogelijk te maken dat een brexit zonder deal wordt voorkomen; „De kans zo groot mogelijk te maken dat het goed afloopt.”

De premier wilde niet ingaan op het voorstel van Europees president Donald Tusk om de Britten een „flexibel uitstel” van twaalf maanden te geven. Hij ziet het als een poging om de discussie los te trekken.

Als het vertrek van de Britten uit de EU verder wordt uitgesteld, moeten ze eind mei waarschijnlijk nog meedoen aan de verkiezingen voor het Europees Parlement.