Rutte: brexitakkoord mag niet schadelijk zijn

Premier Mark Rutte blijft „gematigd optimistisch” dat de EU en het Verenigd Koninkrijk uiteindelijk toch een akkoord kunnen bereiken over de scheidingsakte. Maar een akkoord mag niet leiden tot schade voor de burgers, de boeren en de bedrijven die wel in de EU blijven, aldus de minister-president na afloop van een ‘brexittop’ in Brussel die hij „nuttig” noemde.

De 27 EU-leiders werden tijdens een werkdiner bijgepraat door EU-onderhandelaar Michel Barnier. Volgens hem is er onvoldoende voortgang bereikt in de onderhandelingen om al een deal te kunnen afronden. Vooral de kwestie van de grens tussen EU-land Ierland en het Britse Noord-Ierland blijft een probleem na de brexit. „Op dat punt moet echt verder worden gewerkt. Er moet aan verschillende knoppen worden gedraaid”, zei Rutte.

Een van de ideeën die op tafel liggen is verlenging van de overgangsperiode die de Britse regering zelf heeft gevraagd zodat het bedrijfsleven en de burgers meer tijd hebben om zich aan te passen aan de situatie na het vertrek uit de EU op 29 maart 2019. Het einde van die transitietijd is nu voorzien op 31 december 2020 maar zou een jaar gerekt kunnen worden. De meeste lidstaten, waaronder Nederland, lijken met dat plan te kunnen leven.

Volgens Rutte is er „begrip voor de moeilijke positie van premier Theresa May”. Maar er moet „ruim voor het einde van het jaar” duidelijkheid komen, zei hij. De leiders hebben de Europese Commissie gevraagd de voorbereidingen op een ‘no-dealbrexit’, voor als er geen akkoord komt, op te voeren.