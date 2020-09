Rutte blijft ‘voluit’ achter Grapperhaus staan

Premier Mark Rutte blijft „voluit” achter zijn justitieminister Ferd Grapperhaus staan ondanks de schade die hij heeft opgelopen door overtreding van de coronaregels op zijn bruiloft. Rutte is „absoluut overtuigd” dat Grapperhaus die schade aan zijn gezag kan herstellen.

De premier snapt ook dat mensen in het land boos zijn en zeggen dat ze er nog niet aan toe zijn. Maar er is volgens hem ook mildheid in Nederland over de situatie. Hij denkt dat het goed is dat mensen zien dat Grapperhaus excuses heeft gemaakt en ze zien dat hij hard heeft gewerkt en werkt aan de bestrijding van de coronacrisis.

Rutte prees uitvoerig de kundigheid van de minister, die deel uitmaakt van het coronateam van het kabinet, samen met de zorgministers Hugo de Jonge en Tamara van Ark. Het team werkt dagelijks samen en Grapperhaus is daarin heel belangrijk. Zijn vertrek zou volgens de premier „heel schadelijk” zijn voor de aanpak van corona.

Rutte herhaalde dat het er bij leiderschap ook om dat dingen die fout gaan, worden benoemd en worden toegegeven.