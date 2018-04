Rutte blijft toch op oppositie rekenen

Premier Mark Rutte rekent erop dat de oppositiepartijen die woensdag nog een hard oordeel over hem velden of zelfs het vertrouwen in hem opzegden toch weer met hem willen samenwerken. Dat „verwacht de Nederlandse bevolking” ook, stelt hij.

Bijna de hele oppositie sprak woensdag haar afkeuring uit over de manier waarop Rutte de Kamer heeft geïnformeerd over ambtelijke memo’s over de omstreden afschaffing van de dividendbelasting. Onder meer PvdA, PVV en SP zegden in hun toelichting op de motie van afkeuring zelfs het vertrouwen in het kabinet op.

Volgens Rutte is het een „Nederlandse traditie” om na een „buitengewoon stevig debat” uiteindelijk weer „samen de schouders eronder te zetten”. Het overgrote deel van de Kamer wil dat volgens Rutte ook. Hij verzekert dat het kabinet in ieder geval die samenwerking zal zoeken.