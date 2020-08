Rutte: blijf met je poten van politie en Kamerleden af

Premier Mark Rutte heeft geen goed woord over voor de mensen die donderdag bij de Tweede Kamer tegen de coronamaatregelen protesteerden en daarbij geweld en bedreigingen niet schuwden. „Ik vind dit onacceptabel. Je blijft met je poten van andere personen af.”

Rutte zei te begrijpen dat er mensen zijn die het coronabeleid van de regering niet steunen. „En als mensen kritiek hebben gaan we ermee in gesprek. Maar wat je niet doet, wat je nooit gaat doen is een steen uit de straat halen en naar de politie gooien, of politici lastigvallen.”

De mensen die zich aan dit gedrag schuldig maken „etaleren onbeschoftheid, een totale onopgevoedheid”, vindt Rutte. „Je hebt je niet met geweld tegen de politie te richten. Dat is nooit acceptabel.”

Rutte verwees ook naar CDA-Kamerlid Pieter Omtzigt, die op straat door demonstranten werd gehinderd en door één van hen ook met de dood werd bedreigd. „Wat Omtzigt overkwam, dat is onacceptabel.”

„Ik zal je doodslaan, mongool. Kankermongool”, riep een van Omtzigts belagers. Kamervoorzitter Khadija Arib deed vrijdag aangifte.