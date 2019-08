Rutte: blijf de vrijheid koesteren

Het is belangrijk om de vrijheid te blijven koesteren en te vieren. Dat zei premier Mark Rutte zaterdag in Terneuzen waar de Slag om de Schelde wordt herdacht, een van de grootste militaire operaties tijdens de Tweede Wereldoorlog.

De meeste Nederlanders zijn na 1945 geboren en oorlog en tirannie „zijn voor de meesten van ons abstracte begrippen geworden”, aldus de premier. „Beseffen we wel voldoende hoe bijzonder het is om te leven in een land dat al bijna 75 jaar vrij is van oorlog, van tirannie en van dwang?”

Bij het evenement in Terneuzen zijn ook enkele hoogbejaarde veteranen van de slag aanwezig. Rutte dankte deze oud-strijders. „Dank u wel dat we vandaag vrij zijn om te zijn wie we zijn. Vrij om onze eigen mening te hebben. Vrij om ons leven en ons land in te richten zoals wij dat willen.”

Met de Slag om de Schelde in najaar 1944 wilden de geallieerden de aanvoer naar de haven van Antwerpen veiligstellen. Bij de vier weken durende strijd in Zeeland en Brabant wamen duizenden burgers en militairen om het leven. De verwoestingen waren enorm.

Het evenement in Terneuzen is de start van de twaalf maanden durende nationale viering 75 jaar vrijheid.