Rutte biedt geen excuses aan voor hoge energietarieven

Premier Rutte gaat diep door het stof omdat de energierekening voor burgers dit jaar meer stijgt dan het kabinet aanvankelijk dacht. Van compensatie wil hij voorlopig niet weten.

„Ik baal enorm van die verwarring. Dit is niet goed voor het vertrouwen. Het is een heel vervelende kwestie. Maar met excuses los je niets op. Ik neem liever de verwarring weg”, zo stelde de premier vrijdag tijdens zijn wekelijkse persconferentie.

In de Tweede Kamer ontstond deze week commotie om de energierekening voor huishoudens gemiddeld enkele tientallen euro’s per maand hoger uitvalt dan het kabinet voorspiegelde. De regering gebruikte cijfers uit 2017 voor de berekening van de energietarieven voor dit jaar.

De kwestie is extra pijnlijk omdat de Tweede Kamer in december vroeg naar de forsere stijging van de energierekening en staatssecretaris Keijzer van Economische Zaken tijdens het vragenuur in de Tweede Kamer antwoordde: „Laten we de mensen niet bang maken.”

Van compensatie wil Rutte vooralsnog niets weten. Volgens de premier heeft de stijging geen gevolgen voor de koopkracht. Volgens hem gaat nog steeds 96 procent van de mensen er dit jaar financieel op vooruit. In maart komt het Centraal Planbureau (CPB) met nieuwe cijfers. Dan zal blijken of de koopkrachtcijfers toch afwijken van het eerdere beeld dat het CPB schetste.

Premier Rutte wilde geen excuses aanbieden aan de burgers, maar hij stelde tijdens zijn wekelijkse persconferentie wel „dat deze communicatie geen schoonheidsprijs verdient.”

Afgelopen dinsdag zei minister Wiebes van Economische Zaken tijdens het vragenuur over de tariefsstijging: „We hadden ons minder stellig moeten uitlaten.” De oorzaak is dat de tarieven in de markt sneller zijn gestegen dan verwacht.