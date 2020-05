Rutte: besluit over EU-herstelfonds zal nog een tijd duren

Premier Mark Rutte verwacht dat het nog wel een tijd zal duren voordat er een beslissing valt over het EU-herstelfonds om de gevolgen van de coronacrisis te bestrijden. De Europese Commissie wil zo’n fonds met 750 miljard euro.

„Wij zullen komende tijd de discussie gaan voeren in Europa, dat zal echt een tijd duren”, zei de premier na het wekelijkse crisisberaad over het coronavirus. „Er is ook tijd en ruimte om dat rustig te bespreken.” Op de EU-top in juni wordt geen besluit genomen, verwacht hij.

Rutte maakte duidelijk dat hij wil vasthouden aan de „uitgangspunten” die Nederland samen met Denemarken, Zweden en Oostenrijk op papier heeft gezet. Deze ‘zuinige vier’ willen onder meer dat het herstelfonds leningen gaat geven en geen giften.

De Europese Commissie wil twee derde van de 750 miljard als gift geven aan getroffen landen. Ook Duitsland en Frankrijk kwamen eerder met een plan voor een steunpakket van 500 miljard. Ook hier gaat het om giften of subsidie.

Volgens Rutte is hij „met heel constructieve voorstellen gekomen” voor het Europees herstelfonds. Op dit moment zijn er intensieve en constructieve contacten tussen de Europese leiders over het fonds, aldus de premier. Er is nu in de EU „geen animositeit” over het onderwerp, voegde hij eraan toe.