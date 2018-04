Rutte: belangrijke stappen met inlichtingenwet

Premier Mark Rutte weet niet of met de wijzigingen aan de nieuwe inlichtingenwet de zorgen van de tegenstanders zijn weggenomen, maar er zijn in elk geval „belangrijke stappen” gezet om aan hun bezwaren tegemoet te komen.

De ministerraad stemde vrijdag in met wijziging van de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Wiv). In een raadgevend referendum stemde vorige maand een nipte meerderheid tegen de wet.

De kwestie lag moeilijk in het kabinet. Er werd hierover „verschillend gedacht” in de coalitie, aldus Rutte. Hij zei „blij” te zijn dat de vier partijen er goed zijn uitgekomen. Vooral D66 stuurde aan op aanpassing van de Wiv na het referendum. De partij was eerder tegen de wet.

De wet wordt op zes punten aangepast. Er wordt scherper gekeken als data gedeeld worden met het buitenland en het onderscheppen van informatie moet zo gericht mogelijk gebeuren. Ook worden de bewaartermijnen van data aangepast.