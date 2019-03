Rutte bekijkt afhandeling schade Groningen

Hoe staat het met de afhandeling van de schade die in Groningen is ontstaan door aardbevingen. Dat staat centraal tijdens een bezoek woensdag van premier Mark Rutte aan de noordelijke provincie.

Hij loopt onder meer mee met een schade-expert als die de schade van een woning opneemt. Er is in de provincie nog steeds kritiek op de afhandeling van de schade en de versterkingsoperatie van huizen.

De Tijdelijke Commissie Mijnbouwschade Groningen (TCMG) gaat over de afhandeling van de schademeldingen. Dinsdag meldde Staatstoezicht op de Mijnen dat door de afbouw van de gaswinning het aantal gebouwen dat een veiligheidsrisico loopt is afgenomen.

Verder gaat de premier naar Delfzijl. Daar gaat hij langs bij de proeffabriek van chemiebedrijf Avantium en bij afvalverwerkingsbedrijf EEW Energy from Waste. Rutte wil hier meer te weten komen over de energietransitie in de regio.

Ook staat er een ontmoeting met René Paas, de commissaris van de Koning, op de agenda.