Rutte: bedreiging burgemeester onacceptabel

Het is totaal onacceptabel dat de burgemeester van Haarlem na bedreigingen heeft moeten onderduiken. Het is extreem onwenselijk dat hij nu onder dit soort omstandigheden moet leven, aldus premier Mark Rutte vrijdag.

Burgemeester Jos Wienen is iemand „die voor ons allemaal in het strijdperk treedt om dit land te verbeteren”, benadrukte Rutte. Eerder vrijdag noemde minister Kajsa Ollongren (Binnenlandse Zaken) het al „ontzettend vervelend” dat de burgemeester wegens aanhoudende bedreigingen is ondergedoken. Over de aard of afzender van de bedreigingen wilden de twee niets kwijt.

„Er wordt natuurlijk heel goed voor hem gezorgd, maar dit wens je niemand toe”, aldus Ollongren. Ze benadrukte dat de samenleving hier nooit aan gewend moet raken en er altijd tegen moet optreden.

De Haarlemse burgemeester houdt zich „er heel goed onder”, vindt Ollongren. „Het is nogal wat, maar we hebben gelukkig goede en stevige burgemeesters in Nederland die gewoon hun werk blijven doen, ook onder moeilijke omstandigheden. Dat geldt zeker ook voor Wienen.”

Een groep inwoners van Haarlem organiseert zondagmiddag op de Grote Markt een steunmanifestatie voor de bedreigde burgemeester. „Laat zien dat je achter onze burgemeester staat. Laat zien dat je het niet pikt dat ons democratisch bestel wordt bedreigd door criminelen”, luidt de oproep van de organisatoren. Er zijn diverse optredens en sprekers, onder wie SP-Kamerlid Renske Leijten. Zij woont in Haarlem