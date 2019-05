Rutte: Baudet duikt weg voor debat

Premier Mark Rutte vindt dat Thierry Baudet (FVD) wegduikt voor een debat over de Europese Unie. Dat zei Rutte vrijdag tijdens zijn wekelijkse persconferentie na afloop van de ministerraad.

Baudet wil dat het debat, in aanloop naar de Europese verkiezingen van komende donderdag, alleen op Facebook wordt uitgezonden; zijn achterban is daar erg actief. Rutte pleit voor een televisiedebat, zodat „heel Nederland het kan zien.” Hij noemt het „niet stoer om het weg te willen stoppen op Facebook. Baudet is aan het terugkrabbelen.”

Baudet deed vrijdag via een filmpje nog het aanbod om de strijd in debatcentrum De Rode Hoed in Amsterdam te laten plaatsvinden, zonder tussenkomst van tv-redacties.

De partijleiders dagen elkaar al een week lang via sociale media uit om in een rechtstreeks duel de strijd aan te gaan. Maandag opende Rutte de aanval op Baudet door hem tijdens een campagnebijeenkomst in Barendrecht „een zolderkamergeleerde” te noemen.

Ook sprak de VVD-leider over „gevaarlijke ideeën” van Baudet over Europa. Forum is voorstander van uittreding uit de Europese Unie. Volgens Rutte is het tijd om de „onzinnige beweringen” van Baudet te bestrijden. „Nederland heeft daar recht op.”

Baudet overhandigde woensdag op het Binnenhof ter voorbereiding op het debat alvast een stapel boeken van zijn hand aan Rutte over de Europese Unie. De premier gaf aan „het door te zullen bladeren.”

De campagneteams van beide partijen zijn nog met elkaar in gesprek over de vorm van het evenement. De partijleiders zijn het in ieder geval al eens geworden dat beide 150 aanhangers mee mogen nemen. Het is nog onduidelijk of VVD en FVD het eens worden over de verdere voorwaarden. Ook de debatleider is nog niet bekend.

De VVD richt zich in de campagne voor de Europese verkiezingen volledig op Thierry Baudet. Op sociale media plaatst de partij filmpjes waarin het FVD aanvalt op zijn standpunten.

VVD en FVD staan in de peilingen beide op vier zetels voor het Europees Parlement. Daarmee delen ze de koppositie. Een debat tussen partijleiders Rutte en Baudet vlak voor de stembusgang zou voor beide partijen gunstig uit kunnen pakken, ook omdat andere partijen alleen maar langs de zijlijn kunnen toekijken.