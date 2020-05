Rutte: Alleen van het slot als we coronaregels blijven naleven

De coronamaatregelen kunnen worden versoepeld, maar daar gaat een streep door als mensen de teugels weer te veel laten vieren. „Dit kan alleen als iedereen zich verstandig blijft gedragen”, zei premier Mark Rutte woensdag na kabinetsberaad.

Het kabinetsbesluit om bij wijze van proef in 25 verpleeghuizen de deuren weer te laten openen voor bezoek, wordt goed ontvangen door seniorenorganisaties KBO-PCOB en ANBO. De laatste is blij dat er goed en zorgvuldig wordt gekeken op welke manier bezoek in het verpleeghuis weer mogelijk is. Daarbij is het cruciaal dat de meest kwetsbare ouderen niet besmet kunnen worden met het coronavirus. Directeur-bestuurder Liane den Haan van ANBO: „Wij vinden het belangrijk dat bezoekers op zijn minst mondkapjes dragen.”

Ondernemersorganisaties VNO-NCW en MKB-Nederland zijn verheugd dat het kabinet in meerdere stappen verschillende sectoren in de economie wil openstellen. „Al weken spreken wij de wens uit dat we na de meivakantie weer wat gas kunnen geven als de ontwikkeling van het virus het toelaat. Dat kan nu en dat is een opsteker in deze voor ondernemers zware tijd”, laat voorzitter Hans de Boer weten. Maar volgens hem zijn de economische problemen niet van de baan. „Voor alle ondernemers die nog moeten wachten of maar beperkt aan de bak kunnen, moeten we met het tweede noodpakket zorgen dat ze worden gecompenseerd. Voor veel sectoren moet de klap nog komen”, aldus De Boer.

Ondernemers in de horeca hebben voor het eerst perspectief op betere tijden, nu het kabinet een geleidelijke verlichting van de coronamaatregelen heeft aangekondigd. Maar voor veel cafés of restaurants zit een heropening er nog niet in, dus blijft de kans op faillissementen en banenverlies in de sector groot. Aanvullende steunmaatregelen blijven daarom nodig, vindt Koninklijke Horeca Nederland (KHN). Het kabinet kondigde aan dat horecagelegenheden vanaf 1 juni op terrassen weer gasten mogen ontvangen. Ook binnen zijn gasten weer welkom, mits ze hebben gereserveerd. Een maand lang geldt een maximum voor groepen van 30 personen, maar mogelijk versoepelt het kabinet die bovengrens naar 100 personen na 1 juli.

Kappers zijn „ongelooflijk blij” dat ze met ingang van volgende week de deuren weer mogen openen. De openstelling betekent niet dat alles straks weer normaal is. Gonny Eussen van brancheorganisatie ANKO benadrukt dat de omzet nog steeds lager zal liggen dan voorheen, onder meer doordat er minder klanten in de zaken toegelaten kunnen worden. Onder schoonheidsspecialisten heerst ook opluchting over de aanstaande heropening, nu contactberoepen vanaf volgende week weer kunnen worden uitgevoerd.

Brancheorganisaties waaronder Bovag lieten weten „zeer content” te zijn dat er weer gelest mag worden voor het auto-, vrachtwagen en busrijbewijs. Wel moet tijdens de les onder meer de airco en luchtventilatie zo veel mogelijk uit staan en ramen zo veel mogelijk dicht zijn om luchtcirculatie tegen te gaan. Voorafgaand aan elke les wordt het voertuig gedesinfecteerd en gelucht.

Rover is blij dat er door de mondkapjesplicht per 1 juni meer mensen mee kun- nen met het openbaar vervoer (ov). De reizigersvereniging wil graag dat de capaciteit in het ov vergroot wordt door het inzetten van lange treinen en extra touringcars.

De Museumvereniging is verheugd dat de 420 musea in Nederland hun deuren binnenkort weer kunnen openen. Mensen die vanaf 1 juni een museum willen bezoeken dienen zich van tevoren aan te melden om een plek te reserveren.

De aangekondigde versoepeling van de coronamaatregelen zijn voor theater- en concertpodia „compleet onuitvoerbaar.” „Inclusief personeel, bespelers en technici is er nog slechts ruimte voor een handjevol toeschouwers. Welk publiek bereik je dan nog?” reageert Gabbi Mesters van de Vereniging van Schouwburg- en Concertgebouwdirecties (VSCD). Volgens haar is het voor theaters goedkoper om dicht te blijven. „Als het kabinet het belangrijk vindt dat er per 1 juni weer theaters opengaan, kan dat alleen als er ook compensatie komt”, aldus Mesters.

Fitnessbrancheorganisatie NL Actief vindt het „onacceptabel” dat het kabinet besloten heeft sportscholen tot 1 september gesloten te houden in verband met het coronavirus. Volgens NL Actief zijn de argumenten die het kabinet gebruikt om versoepeling uit te stellen niet van toepassing op de fitnessbranche.