Rutte: Aftreden Pechtold groot verlies

Het aangekondigde vertrek van Alexander Pechtold als fractievoorzitter van D66 is „een groot verlies voor zijn partij en voor de Nederlandse politiek. Maar ik zal hem ook persoonlijk erg gaan missen.” Dat zegt premier Mark Rutte in reactie op de aankondiging van Pechtold tijdens het congres van zijn partij in Den Bosch.

Rutte noemt Pechtold „een uitstekend debater, die houdt van het politieke handwerk”, „een hartstochtelijk verdediger van de democratie” en „iemand met wie je altijd zaken kunt doen”.

