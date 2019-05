Premier Mark Rutte noemt de aardbeving in Groningen van woensdagochtend vroeg verschrikkelijk. Hij reageerde in het WNL-programma Goedemorgen Nederland. "Ik hoop van harte dat de schade beperkt blijft."

Volgens Rutte was iedereen in de jaren vijftig nog heel optimistisch over de gaswinning, maar is die inmiddels "veranderd in een nachtmerrie". Het was een zware aardbeving met een kracht van 3.4, aldus het KNMI.