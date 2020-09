Rutte: aanpak in risicogebieden was mogelijk niet stevig genoeg

Minister-president Mark Rutte erkent dat de afgelopen tijd wellicht niet hard genoeg is ingegrepen in gebieden waar het coronavirus snel om zich heen greep. Dat geldt met name in de regio’s waar de situatie eerder deze maand als ‘zorgelijk’ werd aangemerkt. Een vraag die voorligt is volgens Rutte of de aanpak daar wel „stevig genoeg was”, aangezien het aantal besmettingen daar toch hard is blijven oplopen.

De premier zegt dat in een debat met de Tweede Kamer over de ontwikkelingen rond het coronavirus. Verscheidene oppositiepartijen vinden dat het kabinet de zaak sinds juli te veel op zijn beloop heeft gelaten. Daardoor is volgens PvdA-leider Lodewijk Asscher „kostbare tijd” verloren gegaan.

Rutte stelt verder vast dat „coronamoeheid” heeft toegeslagen in de samenleving, en dat het steeds lastiger wordt om altijd 1,5 meter afstand te houden. „We komen in een fase waarin nóg meer gevraagd gaat worden van mentale weerbaarheid van mensen”, zegt hij.

Het beperken van sociale contacten druist volgens de premier in tegen de menselijke natuur, maar is nodig totdat een „medische oplossing” is gevonden, in de vorm van een vaccin of medicijn. De aangescherpte maatregelen die het kabinet maandag voor het hele land afkondigde, blijven drie weken gelden. Maar er is „geen garantie” dat daarna al een versoepeling mogelijk is, waarschuwt Rutte.