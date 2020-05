Rutte: aangekondigde versoepeling maatregelen kan doorgaan

De versoepeling van de coronamaatregelen die het kabinet had aangekondigd, kan doorgaan. Het kabinet vindt het verantwoord om deze stappen te zetten, zei premier Mark Rutte dinsdag na het crisisberaad met ministers. Hij wees erop dat het aantal mensen dat met corona in het ziekenhuis en op de intensive care terechtkomt, sterk is gedaald.

Wel zei Rutte dat het cruciaal voor de versoepeling is „dat iedereen snapt dat het nog belangrijker wordt dat we ons allemaal aan de regels blijven houden”. Hij waarschuwt dat het virus kan ‘oplieren’ als we dat niet doen. „We mogen vertrouwen hebben, maar we moeten waakzaam blijven”, aldus de premier. „Daarom blijven we thuis bij verkoudheid. Bij benauwdheid of koorts doen huisgenoten dat ook. We werken thuis. Houd afstand. We wassen onze handen stuk, hoesten en niezen in onze elleboog, gebruiken zakdoekjes. Zo blijft het aantal besmettingen zo laag mogelijk ook als we weer van het slot gaan.”

Volgens de premier is het niet vreemd dat mensen en beroepsgroepen kritisch zijn over de routekaart en de verschillen in de heropening van zaken. Maar daarbij heeft het kabinet ook oog voor het grotere geheel. „Elke versoepeling betekent meer drukte op straat, in het openbaar vervoer, en meer mensen bij elkaar. Daarom kan niet alles tegelijk open. Geen waardeoordeel, wel een risico-afweging. Als we te snel gaan, dan is een tweede lockdown veel slechter voor onze economie. Voorzichtigheid en economisch belang liggen in elkaars verlengde’ zei Rutte.