Rutte: 14 dagen thuisquarantaine Nederlanders na terugkeer

Nederlanders die met het vliegtuig terugkeren uit de Verenigde Staten wordt verzocht veertien dagen thuis te blijven om te voorkomen dat ze mogelijk mensen met het coronavirus besmetten in Nederland. Dat geldt ook voor mensen die terugkeren met een door het ministerie van Buitenlandse Zaken geregelde repatriëringsvlucht. Dat heeft premier Mark Rutte donderdag bekendgemaakt na crisisberaad over de coronapandemie.

Vooral in New York maar ook in andere delen van de VS is er sprake van een oplopende uitbraak van het coronavirus. Het liefst wil Rutte dat reizigers vanuit de VS naar Nederland al bij vertrek worden gecheckt. Omdat dit wat lastiger is te organiseren, is dat op dit moment nog niet mogelijk, zei Rutte.

Het gaat niet om een verplichte quarantaine, zei Rutte. „We vragen ze dat te doen en iedereen werkt goed mee”, aldus de premier.

In de Tweede Kamer waren deze week al zorgen geuit dat terugkeerders uit het buitenland, ook uit besmettingshaarden, bij terugkeer op Schiphol zomaar konden doorlopen. Rutte zegde toe dat het kabinet dit snel zou regelen.