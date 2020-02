Russische ambassadeur: D66-Kamerlid blijft op sanctielijst staan

D66’er Sjoerd Sjoerdsma blijft op de sanctielijst van Rusland staan. Dat bleek woensdag na een gesprek tussen de Russische ambassadeur en de commissie Buitenlandse Zaken van de Tweede Kamer.

Ambassadeur Aleksandr Sjoelgin kwam op verzoek van de commissie tekst en uitleg geven over de weigering om het Tweede Kamerlid toe te laten tot de Russische Federatie. De Kamercommissie wilde later deze maand een werkbezoek aan het land brengen. Dat gaat niet door omdat de D66’er niet welkom is.

„Het is goed dat de ambassadeur de dialoog met de Tweede Kamer wilde aangaan. We zijn helaas niet dichter bij elkaar gekomen”, zei Sjoerdsma na afloop. Ook is er niet meer begrip voor elkaar ontstaan, zegt hij. „Helaas niet.” De Kamercommissie vroeg de diplomaat Sjoerdsma van de sanctielijst te halen.

Sjoelgin was duidelijk: „De schuld ligt bij de Nederlanders.” Hij heeft de Kamercommissie wel uitgenodigd op de ambassade voor een gesprek. Daar gaat Sjoerdsma in elk geval op in.