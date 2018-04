Russen verwerpen kritiek minister Blok

De Russen verwerpen de kritiek van Nederland in de Skripal-affaire, waarbij een Russische dubbelspion in Groot-Brittannië door een zenuwgas werd vergiftigd. Volgens de Russen doen zij niet aan desinformatie, zoals door minister Stef Blok van Buitenlandse Zaken is beweerd.

Blok bestempelde de jongste Russische uitlatingen over de affaire onlangs als „nieuwe vorm van desinformatie”. Zo zei zijn Russische collega dat het gebruikte gifgas door de Amerikanen en Britten zou zijn ontwikkeld, niet door de Russen zoals de Britten stellen.

Volgens de Russische ambassadeur in Den Haag, Alexander Sjoelgin, is Rusland „meer dan geïnteresseerd” in het oplossen van het incident. Hij roept Nederland en andere partners van de Britten op mee te werken en enig bewijs te leveren, „maar zij willen dat niet doen”.

Als de Russen het onderzoek op een dood spoor zouden laten lopen, dan zou er sprake zijn van een vorm van desinformatie. Maar dat is pertinent niet het geval, aldus Sjoelgin. „We hebben vragen en we hebben het recht op antwoorden. Daar zullen we op blijven hameren. We hebben 100 procent waarheid nodig.”