„Russen poogden verkiezingen te beïnvloeden”

Vanuit Rusland is geprobeerd met een constante stroom desinformatie de Europese verkiezingen van mei te beïnvloeden en de opkomst te beperken. Voor een echte campagne is echter geen bewijs gevonden. Wie er achter de pogingen zit om kiezers te misleiden is ook onduidelijk.

Dat stelt de Europese Commissie in een rapport. De taskforce van de EU-buitenlanddienst registreerde sinds januari 998 gevallen van desinformatie en nepnieuws vanuit Russische bronnen, een verdubbeling vergeleken met een jaar eerder. Een bevestiging van de dreiging, aldus Brussel. De dienst wordt dan ook uitgebreid.

Kwaadwillenden zetten volgens de onderzoekers voortdurend misleidende en negatieve informatie over de EU online, in een poging extreme standpunten over bijvoorbeeld migratie en soevereiniteit te bevorderen en debatten te polariseren. Zo werden verhalen de wereld in geholpen dat de Europese ‘deep state’ verantwoordelijk is voor de val van de rechtse Oostenrijkse regering.

In plaats van grote operaties op internetplatforms kozen met name Russische ‘trollen’ voor kleinschalige en moeilijk te ontdekken lokale beïnvloedingspogingen, aldus het rapport.

De opkomst bij de verkiezingen was de hoogste in 25 jaar. De Europese Commissie stelt vast dat het actieplan van vorig jaar tegen desinformatie heeft geholpen de Europese democratie te beschermen tegen pogingen tot manipulatie. Daarvoor werden factcheckers, journalisten en onderzoekers ingeschakeld en een coördinatienetwerk van lidstaten opgetuigd. “Er moet echter nog veel worden gedaan.”

De commissie wijst opnieuw naar de verantwoordelijkheid van platforms als Google, Twitter en Facebook om de verspreiding van desinformatie tegen te gaan. Zij worden aangemoedigd hun inspanningen op te voeren en gedetailleerdere informatie aan te leveren met het oog op het identificeren van “kwaadwillende actoren”. Als stok achter de deur dreigt Brussel nog altijd met wetgeving.

De EU-regeringsleiders zullen volgende week op een top in Brussel op basis van het rapport oproepen de weerbaarheid tegen desinformatie te versterken en daar “gepast” op te reageren, zo blijkt uit ontwerpconclusies.