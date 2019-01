Rusland moet 10 miljoen aan Georgië betalen

Rusland moet 10 miljoen euro betalen aan Georgië als schadevergoeding voor minstens 1500 Georgiërs die in 2006 door de federatie zijn gedeporteerd. Een aantal van hen werd ook onrechtmatig en onder onterende omstandigheden gedetineerd. De Georgische regering moet het totaalbedrag verdelen onder de individuele slachtoffers, heeft het Europees Hof voor de Rechten van de Mens in Straatsburg bepaald.

Het hof stelde in 2014 al vast dat Rusland in oktober 2006 een „gecoördineerd beleid van arrestaties, detenties en deportaties” had gevoerd, in strijd met de conventies voor de mensenrechten. Het ging om een vergeldingsactie van Rusland, in reactie op de arrestatie in Georgië van vier Russische soldaten op verdenking van spionage.

Op verzoek van het hof diende Georgië in 2016 een lijst in, met de namen van 1795 slachtoffers. Na analyse van de lijst veroordeelt het Hof Rusland nu tot betaling van 10 miljoen euro „voor minstens” 1500 Georgische slachtoffers.

Het Russische parlement heeft eerder al aangegeven niet mee te werken aan de opdracht van het Hof.