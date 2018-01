Ruissen SGP-lijsttrekker bij verkiezingen europarlement

Het SGP-partijbestuur draagt ir. H. J. A. (Bert-Jan) Ruissen (45) voor als lijsttrekker bij de verkiezingen voor het Europees Parlement in 2019. „Ik ben zeer gemotiveerd.”

Brussel heeft weinig geheimen voor Ruissen. Hij was van 1995 tot 2000 al beleidsmedewerker bij de toenmalige eurofractie van SGP/GPV/RPF. „Ik ken het Europarlement op mijn duimpje.” En in zijn huidige baan als coördinerend beleidsmedewerker Europees landbouwbeleid bij het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit heeft hij veel te maken met de Europa.

Die internationale ervaring koppelt hij aan een lange staat van dienst binnen de SGP. Sinds meer dan tien jaar is hij voor die partij actief in de gemeenteraad van Krimpen aan den IJssel; momenteel als fractievoorzitter. Bij de vorige EU-verkiezingen in 2014 stond hij als tweede SGP’er op de kieslijst. „In die zin komt mijn voordracht nu niet als een volslagen verrassing”, aldus Ruissen vrijdagmorgen. „Ik was al eerste vervanger van Belder, die nu bezig is aan zijn laatste termijn als Europarlementariër voor de SGP.”

In maart vorig jaar stond u als hoogste nieuwkomer op de kieslijst voor de Kamer. Uw vierde plek was niet hoog genoeg voor een Kamerzetel. Dan maar naar Brussel?

„Ha ha. Zo gaan die dingen niet, wat mij betreft. De kandidatuur wordt op je weg geplaatst: het SGP-bestuur heeft mij gevraagd me verkiesbaar te stellen voor de Europese verkiezingen.”

Waarom hebt u ja gezegd?

„Het is een geweldig voorrecht dat we als SGP in het Europees Parlement actief mogen zijn. Ik ben zeer gemotiveerd om in Brussel het christelijk geluid te laten horen. En ik heb de indruk dat het ambt heel erg bij mij past, gelet ook op mijn ervaring. Ik merk dat ik in het internationale krachtenveld tot mijn recht kom.”

Wat vindt het thuisfront van uw kandidatuur?

„Daarover hebben we natuurlijk als gezin uitgebreid gesproken. Ik zal straks heel vaak in het buitenland zijn en dus minder vaak bij mijn vrouw en kinderen. Dat is in zekere zin een offer dat we als gezin zullen moeten brengen. Meteen zeg ik erbij dat we dat er graag voor overhebben.”

De SGP wil bij de Europese verkiezingen opnieuw een lijstcombinatie vormen met de CU. Goed idee?

„Met die samenwerking heb ik heel goede ervaringen opgedaan. Ik hoop dat we die kunnen blijven voortzetten. We hebben elkaar in Europa hard nodig.”

Wat betekent uw kandidatuur voor uw lokale politieke werk?

„Ik zie af van het lijsttrekkersschap voor de gemeenteraadsverkiezingen in maart en kom als nummer twee op de lijst. Mocht ik gekozen worden in het Europarlement, dan stop ik met het raadswerk.

Maar laat ik daar niet op vooruitlopen. De partij moet op 21 april eerst nog over mijn voordracht stemmen. En dan moet ik nog gekozen worden.”