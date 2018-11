Ruissen: Groei populisme kan EU hervormen

De groei van het populisme in Europa maakt het, na de Europese verkiezingen van 2019, wellicht mogelijk om de EU te hervormen.

Dat zei Bert-Jan Ruissen, SGP-lijsttrekker voor de Europese parlementsverkiezingen, donderdagavond tijdens een bijeenkomst van de studentenvereniging CSFR, reünistenvereniging RRQR en het tijdschrift Wapenveld.

De avond stond in het teken van de onder de Europese samenwerking liggende waarden. „Met de Europese waarden van vrijheid, gelijkheid, waardigheid en solidariteit is niets mis. Wel met de seculaire interpretatie van die waarden”, aldus Ruissen.

De SGP-lijsttrekker vindt de ontworteling van christelijke waarden een gevaarlijke ontwikkeling in de EU. „Als christenen moeten we in de EU de strijd aanbinden met het seculiere denken”, meent de politicus.

De vraag van een student of er grenzen zijn aan die strijd en of de SGP zich in de toekomst mogelijk zou moeten terugtrekken uit de EU, beantwoordde Ruissen ontkennend: „Integendeel.”

Volgens hem is de EU de laatste jaren in een cruciaal stadium terechtgekomen. „Vanwege de kansen en mogelijkheden die ik zie om de EU te hervormen, steek ik nu geen energie in een mogelijke nexit.”

Behalve Ruissen sprak op de bijeenkomst in Utrecht ook Trineke Palm, onderzoeker aan de Utrecht Universiteit. Zij hield een referaat over de rol van het christendom in de beginjaren van Europese samenwerking. „De Europese waardegemeenschappen staan onder druk. Eerder waren die gebaseerd op religieuze opvattingen; dat is nu niet meer het geval”, aldus de onderzoeker.

Palm ziet Europese samenwerking als een kans. „We moeten zuinig zijn op de Unie die we nu hebben.” De verkiezingen voor het Europees Parlement zullen in Nederland plaatsvinden op 23 mei 2019.