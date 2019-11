Ruimte officieel NAVO-domein

Na land, zee, lucht en cyberspace is de ruimte uitgeroepen tot het vijfde „operationele domein” van de NAVO. De ministers van Buitenlandse Zaken van de lidstaten hebben dat woensdag in Brussel officieel besloten. Het bondgenootschap ziet de uitbreiding als een defensieve stap en is niet van plan de ruimte te militariseren.

„De ruimte is extreem belangrijk voor communicatie en navigatie, en satellieten zijn van groot belang voor alle 29 NAVO-landen”, aldus NAVO-topman Jens Stoltenberg. Hij sprak van „een historisch besluit.”

De helft van de circa 2000 actieve satellieten is in handen van NAVO-landen. Of een aanval in de ruimte zal worden beschouwd als een aanval op alle bondgenoten zal per geval worden bekeken, aldus Stoltenberg. Waar de drempel ligt voor activering van artikel 5, dat wederzijdse steun bij een aanval voorschrijft, wil hij niet zeggen.

Nederland was bij het overleg niet op politiek niveau vertegenwoordigd. De regering zegt het belang van de ruimte als operationeel NAVO-domein te „onderkennen”.