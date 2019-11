Ruime steun in Eerste Kamer voor wietproef

Een ruime meerderheid van de Eerste Kamer heeft dinsdag ingestemd met het experiment voor gereguleerde bevoorrading van coffeeshops. Ondanks kritische vragen in het eerdere debat gingen ook CDA en ChristenUnie akkoord met het plan.

De proef is een afspraak uit het regeerakkoord, waarvan D66 binnen de coalitie de meest uitgesproken voorstander is. CDA en CU zijn er aanzienlijk minder enthousiast over, iets dat eerder al bleek tijdens de behandeling in de Eerste Kamer. „We staan niet te trappelen hiermee in te stemmen”, zei Mirjam Bikker van de ChristenUnie, die ook namens het CDA sprak.

Maar, met de plannen van het kabinet voor een structurele aanpak van ondermijnende criminaliteit, en ontmoediging van drugsgebruik, gingen de twee christelijke coalitiepartijen toch overstag.

Alleen de PVV en de SGP stemden tegen het wetsvoorstel, dat eerder al door de Tweede Kamer werd aangenomen. De PVV ziet de proef als „een stap in de verkeerde richting, die de deur verder openzet naar het normaliseren van drugs”, zei senator Ilse Bezaan.