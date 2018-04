Ruim helft voor referendum over orgaandonatie

Iets meer dan de helft van de kiezers (52 procent) is voor het houden van een referendum over de donorwet. Mocht dat referendum er komen, dan zullen kiezers van D66 (de partij die het initiatief nam voor de wet), GroenLinks en PvdA vooral voor stemmen. Tegenstemmen komen met name van CDA, FvD, PVV en 50PLUS. Een en ander blijkt uit de wekelijkse peiling van Maurice de Hond.

Hoogopgeleiden geven in meerderheid aan voor de wet te zijn, laagopgeleiden zijn vooral tegen. De Hond denkt dat veel voorstemmers de neiging hebben om daadwerkelijk hun stem uit te brengen, wat volgens zijn verwachting uiteindelijk leidt tot een opkomstpercentage ruim boven de vereiste 30 procent.

GeenStijl probeert op de valreep een raadgevend referendum af te dwingen over de wet op de orgaandonatie. Die wet kwam met een nipte meerderheid door de Tweede en Eerste Kamer en moet in 2020 in werking treden. Mochten de benodigde 300.000 handtekeningen binnen zijn om het referendum van de grond te krijgen, dan wil een meerderheid dat dit referendum doorgaat, wat de Eerste Kamer ook gaat beslissen over de wet over het raadgevend referendum. Uit de peiling van De Hond blijkt dat 56 procent wil dat de Eerste Kamer stemt tégen het afschaffen van het referendum.

Volgens de donorwet is iedereen in beginsel orgaandonor, tenzij hij of zij daar bezwaar tegen aantekent.