Ruim helft enkelbanden tijdelijk uitgevallen

Tijdens de storing van telecomaanbieder Tele2 afgelopen weekeinde blijken in Nederland bij honderden personen de enkelbanden te zijn uitgevallen. Het ging op bepaalde momenten om maximaal 450 van de ongeveer 700 enkelbanden.

De storing begon vrijdag eind van de ochtend. Bij alle banden was zondagochtend de verbinding met de zogenoemde regiekamer weer hersteld, meldt het ministerie van Justitie en Veiligheid.

Na de problemen kwam de door enkelbanden opgeslagen informatie over de locaties van de dragers tijdens de storing alsnog beschikbaar. Uit een eerste analyse blijkt een „regulier” beeld. De meeste personen met enkelband zouden ook niet hebben geweten dat de verbinding was uitgevallen.

Daar waar nodig zijn ook maatregelen getroffen in overleg tussen onder meer reclassering, de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI), het Openbaar Ministerie, de provider en de politie. Zo is in bepaalde gevallen onbegeleid verlof omgezet naar begeleid verlof, om eventuele problemen voor slachtoffers van de enkelbanddragers te voorkomen.

De DJI en partners zijn op storingen voorbereid, verzekert minister Sander Dekker (Rechtsbescherming) in een brief aan de Tweede Kamer. Het is gebruikelijk na zo’n incident een evaluatie te houden. Als de uitkomsten daartoe aanleiding geven, worden er maatregelen getroffen, aldus Dekker.